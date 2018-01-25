Хелен Миррен сыграет Екатерину II в сериале HBO

Variety
14:58, 25 января 2018
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Английская актриса Хелен Миррен сыграет главную роль в сериале HBO и Sky «Екатерина Великая» о жизни императрицы Екатерины II. Съемки сериала начнутся в 2018 году, когда он выйдет, пока не уточняется.

Режиссером четырехсерийного фильма станет Филип Мартин, снявший сериал «Корона» о жизни Елизаветы II. Автор сценария — Найджел Уильямс, который работал в прошлом над сериалом «Елизавета I» с Хелен Миррен в главной роли.

Сериал расскажет о последних годах правления Екатерины II и о ее романе с Григорием Потемкиным.

«Мы счастливы, что Хелен Миррен возвращается на HBO в роли знаковой российский императрицы вместе с выдающейся командой британских деятелей кино. Это сотрудничество, без сомнения, приведет к появлению по-настоящему царственного сериала», — заявил президент подразделения HBO по мини-сериалам Кари Антолис (англ. яз.).

Variety
Хелен Миррен неоднократно играла монархов. На ее счету — роли британских королев Шарлотты, Елизаветы I и Елизаветы II. За последнюю роль она получила «Оскар».
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