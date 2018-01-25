Хелен Миррен сыграет Екатерину II в сериале HBO

Английская актриса Хелен Миррен сыграет главную роль в сериале HBO и Sky «Екатерина Великая» о жизни императрицы Екатерины II. Съемки сериала начнутся в 2018 году, когда он выйдет, пока не уточняется.

Режиссером четырехсерийного фильма станет Филип Мартин, снявший сериал «Корона» о жизни Елизаветы II. Автор сценария — Найджел Уильямс, который работал в прошлом над сериалом «Елизавета I» с Хелен Миррен в главной роли.

Сериал расскажет о последних годах правления Екатерины II и о ее романе с Григорием Потемкиным.