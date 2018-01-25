Хелен Миррен сыграет Екатерину II в сериале HBO
Английская актриса Хелен Миррен сыграет главную роль в сериале HBO и Sky «Екатерина Великая» о жизни императрицы Екатерины II. Съемки сериала начнутся в 2018 году, когда он выйдет, пока не уточняется.
Режиссером четырехсерийного фильма станет Филип Мартин, снявший сериал «Корона» о жизни Елизаветы II. Автор сценария — Найджел Уильямс, который работал в прошлом над сериалом «Елизавета I» с Хелен Миррен в главной роли.
Сериал расскажет о последних годах правления Екатерины II и о ее романе с Григорием Потемкиным.
«Мы счастливы, что Хелен Миррен возвращается на HBO в роли знаковой российский императрицы вместе с выдающейся командой британских деятелей кино. Это сотрудничество, без сомнения, приведет к появлению по-настоящему царственного сериала», — заявил президент подразделения HBO по мини-сериалам Кари Антолис (англ. яз.).