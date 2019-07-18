HBO / «Амедиатека»

В 2006 году британская певица Лили Аллен выпустила песню «Alfie». В тексте она посмеивалась над своим бестолковым братом по имени Алфи, который вечно курит марихуану и подолгу спит. На песню сняли клип — с нелепой куклой, изображающей ее неряшливого брата.

Клип на песню «Alfie» emimusic

А теперь представьте: издевательская «Alfie» — это упрек не кому-нибудь, а актеру Алфи Аллену. Да-да, тому самому Теону Грейджою из «Игры престолов», которого в июле номинировали на «Эмми»!

После объявления номинантов в соцсетях снова вспомнили об ироничной песне Лили Аллен.

Поначалу брат Лили Аллен обижался на нее из-за этой песни. Актеру не нравилось, что его выставляют неудачником.

Но в 2019 году все иначе: теперь певица выкладывает сторис о своем брате в инстаграм, восторгается им, поздравляет с номинацией на «Эмми» и пишет, что гордится им. Понадобилось всего-то 13 лет!