У Эда Ширана вышел новый альбом. Список гостей впечатляет: Эминем, Бруно Марс, Skrillex (и это еще не все!)

Британский певец Эд Ширан выпустил альбом «No.6 Collaborations Project». В релиз вошли 15 песен — каждая из-них сделана совместно с другими популярными музыкантами. В записи «No 6 Collaborations Project» поучаствовали Джастин Бибер, Эминем, 50 Cent, Бруно Марс, Skrillex и Трэвис Скотт (и это даже не половина списка!).

Альбом доступен для прослушивания в Apple Music, Google Play, «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке».

«До того как я подписал [контракт с лейблом Asylum Records] в 2011 году, я записал мини-альбом под названием „No.5 Collaborations Project“, — заявил Ширан в своем инстаграме. — С тех пор мне хотелось выпустить еще одну часть, поэтому во время тура в прошлом году я начал работать над „No.6“ на своем ноутбуке. Я большой фанат всех артистов, с которыми я записал совместные песни, все это было очень весело».