Студия Mschf Internet Studios выпустила Netflix Hangouts — специальное расширение для браузера Chrome, маскирующее стриминговый сервис Netflix под видеочат в мессенджере Google Hangouts. Оно пригодится тем, кто смотрит фильмы и сериалы на работе.

Мы рекомендуем на работе заниматься, собственно, работой, а Netflx — спокойно смотреть дома. Иначе могут и уволить!

Трейлер Hangouts — с участием недовольных начальников mschf internet studios

Расширение превращает вкладку браузера с открытым Netflix в одно из окон видеочата на нескольких человек. По задумке Mschf Internet Studios, этого достаточно, чтобы обмануть коллег — ведь они наверняка решат, что вы обсуждаете важные рабочие вопросы, а не смотрите новый сезон «Очень странных дел».