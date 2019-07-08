«Свадьбы не будет!» Анджелина Джоли против Мишель Пфайффер в трейлере новой части «Малефисенты»

Студия Disney опубликовала трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Это продолжение сказки 2014 года с Анджелиной Джоли в роли лесной колдуньи Малефисенты. В новой части злодейка сразится с королевой Ингрид (Мишель Пфайффер) за любовь своей названной дочери принцессы Авроры.

Трейлер на русском

Disney Россия

Трейлер на английском

Walt Disney Studios

Помимо Джоли и Пфайффер в фильме появится Эд Скрейн (первый исполнитель роли Даарио Нахариса в «Игре престолов»). Режиссером выступил Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

«Игре престолов»). Режиссером выступил Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Российская премьера «Малефисенты» состоится 17 октября.