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«Свадьбы не будет!» Анджелина Джоли против Мишель Пфайффер в трейлере новой части «Малефисенты»

Источник: Meduza

Студия Disney опубликовала трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Это продолжение сказки 2014 года с Анджелиной Джоли в роли лесной колдуньи Малефисенты. В новой части злодейка сразится с королевой Ингрид (Мишель Пфайффер) за любовь своей названной дочери принцессы Авроры.

Трейлер на русском

Disney Россия

Трейлер на английском

Walt Disney Studios
  • Помимо Джоли и Пфайффер в фильме появится Эд Скрейн (первый исполнитель роли Даарио Нахариса в «Игре престолов»). Режиссером выступил Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).
  • Российская премьера «Малефисенты» состоится 17 октября.

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