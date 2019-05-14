Анджелина Джоли: колдует 🌟 Все: боятся 😨 Вышел тизер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Студия Disney выпустила тизер фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Это продолжение картины 2014 года с Анджелиной Джоли в роли лесной колдуньи, наложившей чары на юную принцессу.

Трейлер на русском

Disney Россия

Трейлер на английском

Walt Disney Studios

Помимо Джоли в фильме появятся Мишель Пфайффер и Эд Скрейн (первый исполнитель роли Даарио Нахариса в «Игре престолов»). Режиссером выступил Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Российская премьера «Малефисенты» состоится 17 октября.