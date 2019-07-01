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Вышел трейлер новой части «Джуманджи». Сюжет все тот же, зато теперь Дуэйн Джонсон изображает Дэнни ДеВито
Источник: Meduza
Sony Pictures опубликовала трейлер продолжения киносериала «Джуманджи». Фильм получил подзаголовок «Новый уровень». Как и в картине 2017 года, главные роли исполнили Дуэйн Джонсон («Форсаж»), Кевин Харт («Совместная поездка»), Карен Гиллан («Доктор Кто») и Джек Блек («Школа рока»).
В новой части герои отправятся на спасение своего друга, которого снова засосало в видеоигру «Джуманджи».
Трейлер на русском
Трейлер на английском
- В фильме появятся Дэнни ДеВито («В Филадельфии всегда солнечно») и Дэнни Гловер («Смертельное оружие»).
- Режиссером картины выступил Джейк Кэздан — постановщик предыдущей части «Джуманджи» и комедии «Очень плохая училка».
- Российская премьера фильмы состоится 12 декабря.