Вышел трейлер новой части «Джуманджи». Сюжет все тот же, зато теперь Дуэйн Джонсон изображает Дэнни ДеВито

Sony Pictures опубликовала трейлер продолжения киносериала «Джуманджи». Фильм получил подзаголовок «Новый уровень». Как и в картине 2017 года, главные роли исполнили Дуэйн Джонсон («Форсаж»), Кевин Харт («Совместная поездка»), Карен Гиллан («Доктор Кто») и Джек Блек («Школа рока»).

В новой части герои отправятся на спасение своего друга, которого снова засосало в видеоигру «Джуманджи».

Трейлер на русском

SonyPicturesRU

Трейлер на английском

Sony Pictures Entertainment

В фильме появятся Дэнни ДеВито («В Филадельфии всегда солнечно») и Дэнни Гловер («Смертельное оружие»).

Режиссером картины выступил Джейк Кэздан — постановщик предыдущей части «Джуманджи» и комедии «Очень плохая училка».

Российская премьера фильмы состоится 12 декабря.