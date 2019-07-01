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Последнему троллейбусу Перми устроили прощальную вечеринку — с музыкой и праздничными шарами 🎈
Источник: Meduza
Жители Перми устроили прощальную вечеринку своему последнему троллейбусу. Этот вид транспорта работал в городе с 1960 года, но с 1 июля его движение прекращено по решению властей (вместо троллейбусов пустили автобусы).
Троллейбус, отправившийся в свой последний рейс, украсили праздничными шарами и плакатами с надписями «Мы будем скучать». Из его колонок играла музыка, а кондуктор во время поездки много шутила и прощалась с пассажирами на каждой остановке.
Вот как горожане провожали троллейбус: