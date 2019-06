Том Йорк выпустил сольный альбом «Anima» (вы знаете, что надо делать 🎵)

Лидер группы Radiohead Том Йорк выпустил третий сольный альбом под названием «Anima». Диск, состоящий из девяти песен, можно послушать в Apple Music, Google Play, Spotify и «Яндекс.Музыке».

На специальном сайте, открытом в честь выхода альбома, можно заказать виниловые и CD-издания «Anima». Они будут доступны с 19 июля. Виниловая версия содержит дополнительный десятый трек «Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming». Также одно из изданий снабжено книгой с текстами песен и рисунками художника Стэнли Донвуда, постоянно сотрудничающего с Radiohead.

К выходу альбома также снят короткометражный фильм. Режиссером ленты выступил Пол Томас Андерсон. Ее покажут на Netflix и в некоторых кинотеатрах IMAX.

ANIMA | Paul Thomas Anderson | Thom Yorke | Teaser | Netflix Netflix

Летом Том Йорк отправится в гастрольный тур в поддержку альбома по Европе и Северной Америке.

Предыдущая сольная работа лидера Radiohead — саундтрек к фильму «Суспирия» — вышла в октябре 2018 года.