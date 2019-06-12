Amy Harris / Invision / AP / Scanpix / LETA

Группа Radiohead сообщила, что хакеры украли ранее не публиковавшийся архив аудиозаписей лидера коллектива Тома Йорка. Это 18 часов записей, созданных во время работы над альбомом «OK Computer», который вышел в 1997 году.

«Кто-то украл у Тома минидиск с архивными записями времен „OK Computer“ и якобы потребовал 150 тысяч долларов, угрожая опубликовать их», — рассказали участники группы.

В Radiohead решили, что не станут жаловаться на кражу, и вместо того, чтобы заплатить выкуп, опубликовали записи 11 июня на сервисе Bandcamp. Прослушать треки можно бесплатно, а скачать — за 18 фунтов стерлингов (примерно полторы тысячи рублей). Записи будут доступны до 28 июня.

Все собранные средства направят экологическому движению « ».