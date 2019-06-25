Технополис «Эра» показал беспилотник в виде полярной совы. Она выглядит так, будто проглотила лампочку

Марина Лысцева / ТАСС / Scanpix / LETA

Военный технополис «Эра» показал на форуме «Армия-2019» беспилотник в виде полярной совы. На самом деле это замаскированный под птицу разведывательный дрон. Аппарат может быть использован для наведения авиации и артиллерии. Беспилотник способен провести в воздухе до 40 минут.

У представленной на выставке совы нет клюва, вместо него установлена прозрачная панель. Из-за этого птица выглядит так, будто проглотила лампочку.

Создатели аппарата сообщили, что помимо совы в разработке находится беспилотный сокол. Эта модель способна имитировать звуки сокола, тем самым отпугивая птиц от аэродромов.