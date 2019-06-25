В Петербурге сняли на видео мужчину в чалме и шароварах — он мчался по Яхтенному мосту на ковре-самолете. За ним на обычном самокате следовал некто в форме сотрудника ДПС.

Как пояснили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ролике преследователь носит форму устаревшего образца, а значит, в правоохранительных органах он не работает.

Но что это было мы так и не поняли. ¯\_(ツ)_/¯