По центру самого комфортного для жизни города России катаются на привязанном к машине ковре. За тысячу рублей!

24-летнего жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на тысячу рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля. Он катал двух своих приятелей на привязанном к машине ковре по площади Минина и Пожарского. Пассажиры записывали себя на видео.

В выложенной на ютьюб записи один из участников поездки будит другого под музыку из «Пиратов Карибского моря»: «Илюх, проснись! Пранки пора снимать». После этого они отправляются кататься на ковре (в легкой одежде!). Самих пранкеров не оштрафовали — только водителя.

Внимание! Мы уверены, что вы и сами об этом знаете, и все же — повторять такое опасно для жизни.

ИА В городе N

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