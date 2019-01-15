Нижний Новгород назвали самым комфортным для жизни городом России

Сайт составил рейтинг городов мира по качеству жизни. Среди российских городов самую высокую строчку занял Нижний Новгород.

Рейтинг учитывает такие параметры как уровень цен, экология, безопасность, доступность медицинской помощи и жилья, а также климат в каждом городе.

Всего в рейтинге представлены 226 городов. Первое место занимает столица Австралии Канберра, последнее — столица Венесуэлы Каракас.

Нижний Новгород находится на 109-й строчке. Также в рейтинг попали Санкт-Петербург (182-е место), Москва (191-е место), Екатеринбург (199-е место) и Новосибирск (206-е место).

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