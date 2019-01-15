Нижний Новгород назвали самым комфортным для жизни городом России
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Сайт Numbeo составил рейтинг городов мира по качеству жизни. Среди российских городов самую высокую строчку занял Нижний Новгород.
Рейтинг учитывает такие параметры как уровень цен, экология, безопасность, доступность медицинской помощи и жилья, а также климат в каждом городе.
Всего в рейтинге представлены 226 городов. Первое место занимает столица Австралии Канберра, последнее — столица Венесуэлы Каракас.
Нижний Новгород находится на 109-й строчке. Также в рейтинг попали Санкт-Петербург (182-е место), Москва (191-е место), Екатеринбург (199-е место) и Новосибирск (206-е место).