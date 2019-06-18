Помните флешмоб, когда родители кидали в детей кусками сыра? Теперь по просьбе Джимми Киммела дети кидают сыр в отцов!

В начале весны 2019 года был популярен флешмоб #cheesechallenge, в рамках которого по всему миру родители кидали сыр в своих детей — и записывали их реакцию на видео. Это выглядело вот так.

В вечернем шоу Джимми Киммела, где есть регулярная рубрика, в которой дети вытворяют что-нибудь неожиданное со своими родителями, придумали реверсивный флешмоб — детей попросили начать бросать сыр в своих отцов.

Получившиеся видео были показаны в выпуске шоу, вышедшем 17 июня, — на следующий день после того, когда в США отмечался День отца.

YouTube Challenge — I Threw Cheese on My Dadʼs Face Jimmy Kimmel Live