шапито
Помните флешмоб, когда родители кидали в детей кусками сыра? Теперь по просьбе Джимми Киммела дети кидают сыр в отцов!
Источник: Meduza
В начале весны 2019 года был популярен флешмоб #cheesechallenge, в рамках которого по всему миру родители кидали сыр в своих детей — и записывали их реакцию на видео. Это выглядело вот так.
В вечернем шоу Джимми Киммела, где есть регулярная рубрика, в которой дети вытворяют что-нибудь неожиданное со своими родителями, придумали реверсивный флешмоб — детей попросили начать бросать сыр в своих отцов.
Получившиеся видео были показаны в выпуске шоу, вышедшем 17 июня, — на следующий день после того, когда в США отмечался День отца.