«Три спички, зажженные ночью одна за другой» Премьера клипа «Мегаполиса» на «Медузе»

Олег Нестеров и «Мегаполис» очень тонко и чутко — и всегда талантливо — отдают должное собственным вдохновителям, будь то песни на стихи Бродского и Пастернака или саундтреки к неснятым фильмам Шпаликова и Мотыля. Новый сингл «Три спички» создавался группой на стихотворение «Париж ночью» французского поэта и драматурга Жака Превера. «Медуза» представляет премьеру клипа на композицию, снятого Андреем Врадием.

Олег Нестеров

музыкант

Жак Превер оказался для нас важным не потому, что он написал сценарии к вечным фильмам «Дети райка» и «Набережная туманов», и не потому, что в песне «Опавшие листья» звучат его стихи, а его друзьями и единомышленниками были Пикассо, Аполлинер и Магритт. «Жак воюет с ненавистным ему злом не бомбами, а петардами», — сказал про него Сальвадор Дали. Если принять во внимание тот материал, который мы делаем сейчас, — лучшего девиза не придумать.

А что касается, собственно, его текстов — видимо, решающую роль сыграло то, что он был сценаристом и, работая над словом, оставлял много места для режиссера. В его стихах много места для музыки и особый ритм, видимо, тоже связанный с его основной профессией. В его поэзии много жизни, а для нас главным критерием к музыке и ее записи всегда было слово «живая».

Концертная премьера сингла состоится 22 июня в московском клубе «16 тонн».

Фото в анонсе: Ирина Полярная