Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма «Доктор Сон». Фильм снял режиссер Марк Флэнеган, известный по сериалу «Призраки дома на холме» и фильму «Игра Джеральда».

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Сюжет фильма построен на одноименной книге Стивена Кинга и является продолжением «Сияния». Дэнни Торренс повзрослел, но так и не смог оправиться от пережитой в детстве травмы, из-за чего злоупотребляет алкоголем. Он встречает девочку, обладающую мистической силой «сияния», которая просит защитить ее от группы охотников за одаренными детьми.

Главные роли в фильме исполнят Юэн Макгрегор и Ребекка Фергюсон, известная по ролям во франшизе «Миссия невыполнима». Мировая премьера ленты состоится 31 октября, в России прокат начнется 7 ноября.