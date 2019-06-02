Как получить миллион фолловеров в инстаграме за ночь? Выбежать на поле в финале Лиги чемпионов

Toby Melville / Reuters / Scanpix / LETA

Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов запомнился многим не только победой «Ливерпуля». Одним из самых обсуждаемых эпизодов матча, прошедшего 1 июня в Мадриде, стало неожиданное появление на поле девушки в черном купальнике.

Ею оказалась американская инстаграм-модель Кинси Волански, снимающаяся для Maxim и Sports Illustrated. Она сумела прорваться через кордон полиции с трибуны за воротами и добежать до центра поля, где ее наконец поймали стюарды и увели в подтрибунное помещение.

Это была спланированная рекламная акция от блогера-пранкера Виталия Здоровецкого. На купальнике девушки было написано название его эротического сайта.

Сразу после этого аккаунт Волански в инстаграме стал стремительно набирать популярность. За ночь на него подписались более миллиона человек. Вечером 1 июня у модели было 300 тысяч фолловеров, к утру воскресенья их уже 1,7 миллиона, и эта цифра продолжает расти.

Блогер уже пообещал жениться на Волански. Сам Здоровецкий ранее устраивал такой же пранк — в 2014 году он выбежал на поле в финале чемпионата мира по футболу в Бразилии.

Streaking During World Cup Final! VitalyzdTv