Футболисты «Ливерпуля» с Кубком чемпионов. Четырнадцать лет спустя

Английский «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов сезона 2018/2019. В финальном матче команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм» со счетом 2:0. «Ливерпуль» играл в финале второй раз подряд — год назад английская команда проиграла «Реалу». Это шестая в истории «Ливерпуля» победа в главном европейском турнире — предыдущая была одержана в 2005 году.

Sergio Perez / Reuters / Scanpix / LETA