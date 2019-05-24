«Ты, как французский белоштанник, одень песне и глаз чешы!» Бастрыкин продолжает посвящать стихи Навальному
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает публиковать стихотворения об основателе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном на сайте «Стихи.ру». В своих произведениях руководитель СК обращается к оппозиционеру не иначе, как Леха, Алеша, а иногда и просто по фамилии. Из 31 стихотворения, опубликованного под творческим псевдонимом Станислав Струневский, 29 посвящено Навальному.
Аккаунт Струневского активен с октября 2017 года. У Бастрыкина есть еще один аккаунт с этим псевдонимом, но он не обновлялся с конца 2017-го. Кроме того, Бастрыкин по-прежнему ведет аккаунт на «Стихи.ру», куда выкладывает произведения от своего имени. Там можно найти посвящение Иосифу Кобзону, стихотворение про блокаду Ленинграда или поздравление Василия Ланового с днем рождения.
Обычно глава СК помещает свое творчество в категории пейзажной, городской или гражданской лирики. Тем не менее, среди стихотворений встречается «мистика и эзотерика» — там, допустим, оказалось «Поздравим брата Леху!».
В марте 2019-го Бастрыкин от лица Струневского опубликовал три стихотворения, в апреле — семь. Вот что появилось в его аккаунте в мае:
- «Навальный по России скачет!»
- «Ну и что, я на Крите?»
- «Правильно, Алеша! Отдыхай!»
- «Да, Леха! За тебя — ЕСПЧ!»
- «Поздравим брата Леху!»
Некоторые произведения, опубликованные в новом аккаунте, уже выкладывались ранее. Например, «Да, Леха, за тебя — ЕСПЧ!» или «Ну и что, я на Крите?» — стихотворение, написанное от имени менеджера проектов ФБК Леонида Волкова.
Есть и про Евгения Фельдмана — журналиста и автора фотопроекта о президентской кампании Алексея Навального.
Иногда от лица Струневского Бастрыкин отвечает на шутки про себя
В конце марта фотография главы СК, на которой Бастрыкин с лупой рассматривает экран ноутбука, стала достаточно популярным мемом. Изображение выкладывали в соцсети, сопровождая ироничными подписями.
Тогда же в прямом эфире Навальный поиздевался над снимками Бастрыкина. На трансляцию основатель ФБК пришел с увеличительной лупой и стаканом с надписью «СК и лупа».
Бастрыкин-Струневский ответил оппозиционеру стихотворением «Навальный лупой обзавелся!». К своему посту глава СК прикрепил скриншот из прямого эфира про лупу.
Навальный лупой обзавелся!
Наверно, глаз опять заплыл…
Бедняга в твиттере изнылся:
Как мало глаз зеленым был!
[…]
В Бордо! В Бордо! В свой виноградник,
Его, без лупы видишь ты?
Ты, как французский белоштанник,
Одень песне и глаз чешы!
Цитаты из новых стихотворений
Орфография и пунктуация сохранены.
Ну что ты пис…шь, братуля
Твоя же это школота!
Она отнюдь не из Сык-куля
Москва, братан, твоя Москва!
Ты ставил всю ее на рельсы,
Отмашку ты ей всей давал,
Когда на Пушкинской ты вместе
Со школотою глотку драл !
«Навальный вновь бабла срубил…»
Навальный вновь бабла срубил -
Мол, пострадала ж…па!
Он этой ж…пой потусил -
Там любят — це ж Европа!
«Навальный, брат! Займись теперь трусами!»
Навальный, хватит всех долбать часами -
Откуда? И почем? И от кого они?
Ты отработал тему. Все ! Теперь займись трусами -
Берись за дело смело! Не тяни!
Чего тянуть, коль это дело в шляпе!
Туда все это в шляпу и клади!
Часы, трусы, носки, подкладку дамы в драпе,
Прокладок женских ценник доведи!
«Наш славный, гордый, в век неповторимый!» (опубликовано под своим именем)
И даже в век контактно-паутинный,
Стихии комментов лишь злобно-анонимной,
Маразмов санкций, видно, неизбывных,
Европы загорелостно-субтильной,
И дружбы с ней чревато-нестабильной -
В Созвездьях Звезд Наук — лишь ты Авторитет!
И мы верны тебе навек!
Цитаты из рецензий
На сайте «Стихи.ру» пользователи могут оставлять комментарии к чужим работам. Вот что пишут о стихотворениях, опубликованных от лица Струневского.
Про «Навальный по России скачет!»
«Господин Бастрыкин! Как Вам не стыдно?»
Про «Навальный! Он — совсем рехнулся!»
«Если бы я была Некрасовым, то раным-рано прибежала бы на квартиру к Неистовому Виссариону с громкой новостью:» Новый Гоголь родился!« А, вернее, явился! Отныне я знаю Навального, как свою соседку Светку».
Про «Леха вышел из СИЗО»
«Алексей! Приезжайте в Брянскую обл, в г Почеп. Здесь все боятся слово сказать. Может, на встречу с Вами придут! Хорошо, что в Астрахани пришли на встречу!!!!!У нас был оппозиционер Козлов Анатолий Васильевич, из партии „Справедливая Россия“, и тот умер в октябре 2017 г, в возрасте 54 г».
Про посвящение Никите Михалкову (тоже выложено от своего имени)
«Уважаемый, Александр Иванович! Я прекрасно понимаю кто автор и без всякой лести хочу сказать-сильно написано! Каждая строка дышит силой, точностью, образностью и красотой изложения».
Оказывается, Бастрыкин поучаствовал в баттле (ну почти)
Началось все с пользователя под псевдонимом Филя Просто. В 2017 году он опубликовал на сайте «Стихи.ру» эпиграмму на творчество Станислава Струневского.
Пан Струневский клеймит пороки!
Он такой! Он не терпит враки…
Ради рифмы уродуя строки…
Загоняя смысл в автозаки!
Не писал бы уродских строчек -
Все бы думали: — «Не дурак…»
А, теперь как-то грустно очень…
Главный сыщик… И надо ж так…
Бастрыкин спустя несколько месяцев после публикации эпиграммы ответил Филе Просто — стихами Струневского:
Филя Просто — скупой и тупой рецензент!
Не Белинский — младые годы!
В голове — сплошь один мозговой винегрет!
В голове — ум дуба породы!
Постарался, надыбал дебильный стих -
Как умеет один лишь Филя!
Накропал один стих и трусливо затих -
Иль дурак или Просто Филя!