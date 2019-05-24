«Ты, как французский белоштанник, одень песне и глаз чешы!» Бастрыкин продолжает посвящать стихи Навальному

Данил Айкин / ТАСС / Vida Press

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает публиковать стихотворения об основателе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном на сайте «Стихи.ру». В своих произведениях руководитель СК обращается к оппозиционеру не иначе, как Леха, Алеша, а иногда и просто по фамилии. Из 31 стихотворения, опубликованного под творческим псевдонимом , 29 посвящено Навальному.

Аккаунт Струневского активен с октября 2017 года. У Бастрыкина есть еще один аккаунт с этим псевдонимом, но он не обновлялся с конца 2017-го. Кроме того, Бастрыкин по-прежнему ведет аккаунт на «Стихи.ру», куда выкладывает произведения от своего имени. Там можно найти посвящение Иосифу Кобзону, стихотворение про блокаду Ленинграда или поздравление Василия Ланового с днем рождения.

Обычно глава СК помещает свое творчество в категории пейзажной, городской или гражданской лирики. Тем не менее, среди стихотворений встречается «мистика и эзотерика» — там, допустим, оказалось «Поздравим брата Леху!».

В марте 2019-го Бастрыкин от лица Струневского опубликовал три стихотворения, в апреле — семь. Вот что появилось в его аккаунте в мае:

Некоторые произведения, опубликованные в новом аккаунте, уже выкладывались ранее. Например, «Да, Леха, за тебя — ЕСПЧ!» или «Ну и что, я на Крите?» — стихотворение, написанное от имени менеджера проектов ФБК Леонида Волкова.

Есть и про Евгения Фельдмана — журналиста и автора фотопроекта о президентской кампании Алексея Навального.

Иногда от лица Струневского Бастрыкин отвечает на шутки про себя

В конце марта фотография главы СК, на которой Бастрыкин с лупой рассматривает экран ноутбука, стала достаточно популярным мемом. Изображение выкладывали в соцсети, сопровождая ироничными подписями.

Тогда же в прямом эфире Навальный поиздевался над снимками Бастрыкина. На трансляцию основатель ФБК пришел с увеличительной лупой и стаканом с надписью «СК и лупа».

Навальный LIVE

Бастрыкин-Струневский ответил оппозиционеру стихотворением «Навальный лупой обзавелся!». К своему посту глава СК прикрепил скриншот из прямого эфира про лупу.

Навальный лупой обзавелся!

Наверно, глаз опять заплыл…

Бедняга в твиттере изнылся:

Как мало глаз зеленым был!

[…]

В Бордо! В Бордо! В свой виноградник,

Его, без лупы видишь ты?

Ты, как французский белоштанник,

Одень песне и глаз чешы!

Цитаты из новых стихотворений

Орфография и пунктуация сохранены.

«Ну, что ты пис… шь, братуля»

Ну что ты пис…шь, братуля

Твоя же это школота!

Она отнюдь не из Сык-куля

Москва, братан, твоя Москва!

Ты ставил всю ее на рельсы,

Отмашку ты ей всей давал,

Когда на Пушкинской ты вместе

Со школотою глотку драл !

Навальный вновь бабла срубил -

Мол, пострадала ж…па!

Он этой ж…пой потусил -

Там любят — це ж Европа!

Навальный, хватит всех долбать часами -

Откуда? И почем? И от кого они?

Ты отработал тему. Все ! Теперь займись трусами -

Берись за дело смело! Не тяни!

Чего тянуть, коль это дело в шляпе!

Туда все это в шляпу и клади!

Часы, трусы, носки, подкладку дамы в драпе,

Прокладок женских ценник доведи!

И даже в век контактно-паутинный,

Стихии комментов лишь злобно-анонимной,

Маразмов санкций, видно, неизбывных,

Европы загорелостно-субтильной,

И дружбы с ней чревато-нестабильной -

В Созвездьях Звезд Наук — лишь ты Авторитет!

И мы верны тебе навек!

Цитаты из рецензий

На сайте «Стихи.ру» пользователи могут оставлять комментарии к чужим работам. Вот что пишут о стихотворениях, опубликованных от лица Струневского.

Про «Навальный по России скачет!»

«Господин Бастрыкин! Как Вам не стыдно?»

Про «Навальный! Он — совсем рехнулся!»

«Если бы я была Некрасовым, то раным-рано прибежала бы на квартиру к Неистовому Виссариону с громкой новостью:» Новый Гоголь родился!« А, вернее, явился! Отныне я знаю Навального, как свою соседку Светку».

Про «Леха вышел из СИЗО»

«Алексей! Приезжайте в Брянскую обл, в г Почеп. Здесь все боятся слово сказать. Может, на встречу с Вами придут! Хорошо, что в Астрахани пришли на встречу!!!!!У нас был оппозиционер Козлов Анатолий Васильевич, из партии „Справедливая Россия“, и тот умер в октябре 2017 г, в возрасте 54 г».

Про посвящение Никите Михалкову (тоже выложено от своего имени)

«Уважаемый, Александр Иванович! Я прекрасно понимаю кто автор и без всякой лести хочу сказать-сильно написано! Каждая строка дышит силой, точностью, образностью и красотой изложения».

Оказывается, Бастрыкин поучаствовал в баттле (ну почти)

Началось все с пользователя под псевдонимом Филя Просто. В 2017 году он опубликовал на сайте «Стихи.ру» эпиграмму на творчество Станислава Струневского.

Пан Струневский клеймит пороки!

Он такой! Он не терпит враки…

Ради рифмы уродуя строки…

Загоняя смысл в автозаки!

Не писал бы уродских строчек -

Все бы думали: — «Не дурак…»

А, теперь как-то грустно очень…

Главный сыщик… И надо ж так…

Бастрыкин спустя несколько месяцев после публикации эпиграммы ответил Филе Просто — стихами Струневского:

Филя Просто — скупой и тупой рецензент!

Не Белинский — младые годы!

В голове — сплошь один мозговой винегрет!

В голове — ум дуба породы!

Постарался, надыбал дебильный стих -

Как умеет один лишь Филя!

Накропал один стих и трусливо затих -

Иль дурак или Просто Филя!

Занимался чтением стихов Журналист Максим Иванов