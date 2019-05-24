Гусли, танцы, автомат: Бэтмен в трениках и Гамора в тельняшке поздравили выпускников

Учителя из поселка Ревда, Мурманская область, поздравили выпускников школы имени В.С. Воронина праздничным клипом.

Преподаватели переоделись в супергероев DC и Marvel: в видео участвуют Гамора в тельняшке, Бэтмен в тренировочных штанах и Доктор Стрэндж с нарисованной бородой. В ролике педагоги поют, танцуют, играют на гуслях и бегают по лесу с автоматом Калашникова.

Как рассказала изданию «360» преподавательница школы имени В.С. Воронина Ксения Правилова, учителя хотели быть «на одной волне» с выпускниками.

«В 2017 году мы делали клип на песню „Тает лед“. Директор читала рэп. В прошлом году мы передохнули. Был клип, но не такой масштабный. В этом году решили опять выстрелить», — объяснила Правилова.