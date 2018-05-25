Директор и учителя сыктывкарской школы записали прощальное видео выпускникам. Это ааааа

Учителя школы № 18 Сыктывкара снялись в шуточном видео, посвященном выпускникам 2018 года. В начале ролика преподаватели танцуют, пародируя рэперов, и разбрасывают бланки ЕГЭ.

Видео оформлено как обзор на популярные ролики ютьюба. В роли ведущей выступила директор школы Ольга Мартакова. Она активно употребляет молодежный сленг — просит «не шкварить» ее, рассказывает, как «пыталась намайнить крипту» и «флексила под Фараона».

В обзор Мартаковой попали пародия на безумное японское видео PPAP, а также клипы Нейромонаха Феофана и Филиппа Киркорова. В финале ролика директор школы демонстрирует татуировки на лице, напоминающие татуировки рэпера Фейса, — только у Мартаковой под глазами написано «Школа № 18».

Обзор на популярные видео YouTube-2018 | Блог Оли Ко Профитролль ШКОЛ-ИЗДАТ

В 2017 году учителя школы тоже снялись в видео с шуточным обзором ютьюба.