шапито

Директор и учителя сыктывкарской школы записали прощальное видео выпускникам. Это ааааа

Meduza
10:34, 25 мая 2018

Учителя школы № 18 Сыктывкара снялись в шуточном видео, посвященном выпускникам 2018 года. В начале ролика преподаватели танцуют, пародируя рэперов, и разбрасывают бланки ЕГЭ.

Видео оформлено как обзор на популярные ролики ютьюба. В роли ведущей выступила директор школы Ольга Мартакова. Она активно употребляет молодежный сленг — просит «не шкварить» ее, рассказывает, как «пыталась намайнить крипту» и «флексила под Фараона».

В обзор Мартаковой попали пародия на безумное японское видео PPAP, а также клипы Нейромонаха Феофана и Филиппа Киркорова. В финале ролика директор школы демонстрирует татуировки на лице, напоминающие татуировки рэпера Фейса, — только у Мартаковой под глазами написано «Школа № 18».

Обзор на популярные видео YouTube-2018 | Блог Оли Ко
Профитролль ШКОЛ-ИЗДАТ

В 2017 году учителя школы тоже снялись в видео с шуточным обзором ютьюба.

Обзор на популярные видео YouTube-2017 | Блог Оли Ко
Профитролль ШКОЛ-ИЗДАТ

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Бук», сбивший рейс MH17, прибыл на Украину из Курска Международная следственная группа восстановила его маршрут

3 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Сколько стоит в Европе один квадратный метр жилья. В одной картинке