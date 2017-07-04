«Мамка хочет хайпануть»: родители из Енисейска записали очень странное поздравление для выпускников. Очень
В средней школе № 2 города Енисейска (Красноярский край) родители сняли клип-поздравление для выпускников. И он очень странный.
В видео родители поют песню, в которой много отсылок к мемам и популярным видеоблогерам. Они обыгрывают песню «Тает лед» группы «Грибы», шутят про Сергея Дружко и просят «не фейспалмить». Мамы и папы уверяют, что будут веселиться не меньше своих детей. В песни звучат такие фразы: «в топе с тобою родаки», «выпускной — огонь», «релакс, мой пупсик, сейчас как бомбанем», «мамка хочет хайпануть» и «родители в тренде — это кайф». Также родители пожелали выпускникам «счастья, здоровья, большого ума» и «годной шавухи».
Производством клипа занималось местное творческое объединение «Арбуз». Под видео указано, что «родители хотели снять что-то „этакое“».