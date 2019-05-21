На вручении дипломов выпускник попытался сделать сальто назад. Зря-зря-зря! 🎓

Как выпускники ведут себя на вручении диплома? Улыбаются и благодарят? Да. Жмут руки и начинают радостно пританцовывать? Очень может быть. Пытаются сделать сальто — и падают на глазах у преподавателей и студентов? Э-э-э, как ни странно, но и такое бывает!

Внимание! Выглядит страшно, но с героем ролика все хорошо. Хотя если вы впечатлительны, лучше посмотрите на Мэттью Макконахи, который недавно получил диплом о высшем образовании.

По информации Mashable, запись вручения диплома снята в колледже в Эль-Пасо, штат Техас. Видео опубликовала пользовательница твиттера viridianna_g.

Сперва в ролике все идет по плану. Преподаватели как всегда называют имена студентов, те поднимаются на сцену, забирают дипломы, жмут руки и уходят. Но в конце видео один из выпускников неожиданно пытается сделать сальто назад. И у него почти выходит! Но нет — все заканчивается неловким падением. Раздаются аплодисменты и сочувствующее «О-о-о».

На другом ролике видно, как студент поднялся, улыбнулся, получил диплом и как ни в чем ни бывало покинул сцену.

Неудавшийся трюк тут же стал темой для шуток.