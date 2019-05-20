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Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада». Там есть Аарон Пол
Источник: HBO
Телеканал HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», который выйдет в 2020 году.
В центре ролика — новый персонаж, которого играет Аарон Пол («Во все тяжкие»). В третьем сезоне также появятся Венсан Кассель и Лина Уэйт («Мастер не на все руки»).
Точная дата выхода нового сезона «Мира Дикого Запада» пока не названа. HBO опубликовал трейлер в день выхода последнего эпизода самого популярного своего сериала, «Игра престолов».
Подробнее об окончании «Игры престолов» — в онлайне «Медузы» (осторожно, материал состоит из спойлеров!).