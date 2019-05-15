Дочь Ким Кардашьян сняла видео на «Old Town Road». Это популярный мем про ковбоев (и лошадей)

Норт Уэст, дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, сняла видео по мотивам песни рэпера Lil Nas X и певца Билли Рэй Сайруса «Old Town Road». В ролике младшая Уэст танцует в шляпе, штанах с коровьим принтом и майке с названием композиции. Клип опубликовала в своем инстаграме сама Ким Кардашьян.

В 2019 году «Old Town Road» стала популярным мемом. Песню часто накладывают на видео с ковбоями и лошадьми (а также мотоциклами, скутерами и самокатами).

CoubUSA

Griffin

Horses in the back? Hold my cerveza… Red_Reign/iFunny

Есть версия с сотрудниками МЧС России!

old town road

У самого Lil Nas X можно найти несколько музыкальных видео на его песню. Одно из них — это нарезка кадров из видеоигры Red Dead Redemption 2.

Lil Nas X