«Техно стало частью политики» Премьера трейлера фильма о протестных рейвах в Грузии

Год назад, 12 мая 2018 года, в Тбилиси прошли массовые антинаркотические рейды в ночных клубах «Басиани» и «Галерея». Полиция действовала жестко, применяя силу к любителям рейвов. В ответ на это молодежь устроила стихийную акцию протеста перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели. Спустя два дня министр внутренних дел Грузии лично извинился перед протестующими за пострадавших от действий полицейских. Этим событиям посвящен фильм «Raving Riot» студии Stereotactic, снятый Степаном Поливановым. Картина будет показана 6 июня на Beat Film Festival в Москве. «Медуза» представляет премьеру трейлера фильма.

Raving Riot — Trailer STEREOTACTIC