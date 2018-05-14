В Тбилиси завершились акции протеста. Глава МВД Грузии извинился перед протестующими

Участники митингов протеста в центре Тбилиси приняли решение приостановить акции на неделю после переговоров с властями Грузии, сообщает ТАСС.

Вечером 13 мая к протестующим на проспекте Руставели обратился министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Чиновник лично принес извинения за пострадавших от действий полиции во время субботнего антинаркотического рейда в Тбилиси, ставшего поводом к акции протеста. Министр пообещал, что все жалобы на полицейских будут тщательно рассмотрены.

После беседы с министром лидер движения «Белый шум» Бека Цикаришвили заявил, что все митинги отменяются до следующей субботы. Столько времени протестующие дали МВД Грузии на выполнение их требований.

В ночь на 14 мая протестующие покинули центр Тбилиси.