В Тбилиси завершились акции протеста. Глава МВД Грузии извинился перед протестующими

Участники митингов протеста в центре Тбилиси приняли решение приостановить акции на неделю после переговоров с властями Грузии, сообщает ТАСС.
Вечером 13 мая к протестующим на проспекте Руставели обратился министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Чиновник лично принес извинения за пострадавших от действий полиции во время субботнего антинаркотического рейда в Тбилиси, ставшего поводом к акции протеста. Министр пообещал, что все жалобы на полицейских будут тщательно рассмотрены.
После беседы с министром лидер движения «Белый шум» Бека Цикаришвили заявил, что все митинги отменяются до следующей субботы. Столько времени протестующие дали МВД Грузии на выполнение их требований.
В ночь на 14 мая протестующие покинули центр Тбилиси.
В ночь на 12 мая грузинская полиция провела антинаркотическую операцию в ночных клубах Тбилиси «Басиани» и «Галерея», в результате которой, по официальным данным, были задержаны восемь предполагаемых наркоторговцев. Как сообщали очевидцы, в ходе рейда полицейские применяли силу к посетителям клубов. После этого в городе началась стихийная акция протеста.
В воскресенье движение «Белый шум», выступающее за декриминализацию употребления наркотиков, объявило о возобновлении митинга против полицейского произвола. В то же время в центре Тбилиси началась контракция ультраправых движений против пропаганды наркотиков.
Во избежание столкновений полиция разделила группы протестующих и оцепила проспект Руставели в районе парламента Грузии, где проходили митинги. По данным СМИ, в ходе митингов были задержаны более десяти протестующих, пытавшихся прорваться к зданию парламента.