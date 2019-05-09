«Никто из умерших здесь не умирает по-настоящему»: вышел трейлер второй части хоррора «Оно»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер второй части хоррора «Оно». В нем показана повзрослевшая Беверли Марш, которая вернулась в свой родной город Дерри — и встретилась с дочерью клоуна Пеннивайза.

IT CHAPTER TWO — Official Teaser Trailer [HD] Warner Bros. Pictures

Вторую часть «Оно», как и первую, снял режиссер Андрес Мускетти. Действие в новом фильме происходит спустя примерно 30 лет после событий первой картины. Главные роли играют Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Билл Скарсгард.

Фильм выйдет на экраны 6 сентября.

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