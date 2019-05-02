Завершились съемки «Теории большого взрыва». Сериал выходил 12 лет!

Завершились съемки сериала «Теория большого взрыва» — шоу выходило с 2007 года.

В 2018 году создатели ситкома сообщали, что 12 сезон будет последним. Так и произошло. 1 мая актриса Кейли Куоко, исполнительница роли Пенни, выложила в своем инстаграме фотографию «финальной групповой сцены»:

Другие актеры тоже публиковали фотографии последних съемочных дней:

Всего в «Теории большого взрыва» 279 эпизодов. Последний выйдет на телеканале CBS 16 мая.

А вот тест для фанатов: Из чего сделана простата Росомахи? Тест по сериалу «Теория Большого взрыва». Он закрывается

«Теория большого взрыва» — ситком о двух физиках, Шелдоне Купере и Леонарде Хофстедтере, живущих напротив симпатичной девушки по имени Пенни.

За роль Шелдона Купера Джим Парсонс получил четыре премии «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» и один «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль на ТВ (комедия или мюзикл)».

У самого сериала — две номинации на премию «Эмми».