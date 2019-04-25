шапито
Тут должны быть мемы про самую безотказную отговорку на свете. Но давайте уже после майских ☀️
Meduza
В этом году сезон «давайте после майских» начался примерно 13-14 апреля. Рост количества упоминаний волшебной отговорки можно отследить по сообщениям в соцсетях.
Это значит, что многие дела откладываются как минимум на несколько недель (часто — по совершенно надуманным причинам!).
Но в 2019-м россияне будут отдыхать девять дней. Первые и вторые майские праздники разделяют всего три дня: в этот период, скорее всего, никто не будет работать в полную силу.
Пожалуй, лучше всего силу фразы «давайте после майских» описывают мемы.
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