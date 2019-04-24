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Когда можно говорить «давайте после майских»? Опрос «Медузы»

В 2019 году россиянам достались удивительно длинные майские праздники: в сумме девять дней, плюс еще три между ними, когда никто толком не работает. При этом чуть ли не с середины апреля все произносят волшебную фразу: «Давайте уже после майских» — она означает, что ваши встречи и переговоры откладываются на неопределенный срок (наверняка вы и сами ее использовали!). Правильно ли так поступать? Когда можно начинать отвечать на вопросы этой фразой? За неделю до праздников? За день до? Или только на майских? Отвечайте честно!

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