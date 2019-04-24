«Единая Россия» основала движение «Время перемен». В партии их ждут как минимум с 2013 года (м-м-м!)

В Хабаровском крае прямо перед праймериз члены «Единой России» создали общественное движение «Время перемен», которое и будет проводить предварительное голосование. Инициативу поддержал секретарь генерального совета фракции Андрей Турчак. «От того, какая команда пойдет на выборы, какую программу перемен предложит людям эта команда, зависит будущее края», — заявил он.

В курганском отделении партии выбрали похожий слоган — «Курган ждет перемен».

Судя по лозунгам прошлых лет, перемен ждет не только Курган, но и вся «Единая Россия» — и уже довольно давно.

Ростовская область

«Перемены без потрясений» (своих кандидатов партия называла «Командой Дона, командой перемен»)

Владимирская область

«Перемены будут»

Якутия

«За перемены в жизни якутян»

Калмыкия

«За перемены»

2017 год

«Курсом перемен»

«Городу нужны перемены!»

Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Vida Press