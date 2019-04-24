«Единая Россия» основала движение «Время перемен». В партии их ждут как минимум с 2013 года (м-м-м!)
В Хабаровском крае прямо перед праймериз члены «Единой России» создали общественное движение «Время перемен», которое и будет проводить предварительное голосование. Инициативу поддержал секретарь генерального совета фракции Андрей Турчак. «От того, какая команда пойдет на выборы, какую программу перемен предложит людям эта команда, зависит будущее края», — заявил он.
В курганском отделении партии выбрали похожий слоган — «Курган ждет перемен».
Судя по лозунгам прошлых лет, перемен ждет не только Курган, но и вся «Единая Россия» — и уже довольно давно.
2013 год
Ростовская область
«Перемены без потрясений» (своих кандидатов партия называла «Командой Дона, командой перемен»)
Владимирская область
«Перемены будут»
Якутия
«За перемены в жизни якутян»
Калмыкия
«За перемены»
2017 год
Удмуртия
«Курсом перемен»
Омск
«Городу нужны перемены!»
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Vida Press