«Грамоте.ру» постоянно присылают домашние задания. Они отказываются, но пользователи все не отстают

Главный редактор TJournal Никита Лихачев опубликовал в твиттере скриншот пользовательского запроса на «Грамоте.ру». Обычно к экспертам сайта обращаются за консультацией по русскому языку. Например, если нужно выяснить правильное ударение или написание слова.

Но пользователь со скриншота Лихачева пошел еще дальше — и под видом обычного запроса предложил сотрудникам «Грамоты.ру» выполнить за него домашнее задание. Ответ он получил соответствующий.

Мы решили выяснить, единичный ли это случай. Оказалось, сотрудников «Грамоты.ру» регулярно просят выполнить чью-то домашнюю работу. Ответ представителей сайта всегда один. Но пользователей это не останавливает!

Но и это не самый выдающийся случай. Некоторые пользователи предлагали экспертам «Грамоты.ру» почитать и оценить фрагменты курсовых работ — и даже просили «дать развернутые ответы на следующие вопросы»:

«нет ли отступлений от выбранной темы?»

«все ли необходимые компоненты логической схемы научного произведения содержатся во фрагменте?»

«соблюдены ли нормы литературного языка?»