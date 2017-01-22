Как научиться правильно ставить ударения?

1 . Что случилось?

2 . Почему ударение вызывает столько вопросов?

3 . А известно ли, на какой слог ударение падает чаще?

4 . Если в русский язык попадет слово из другого языка, оно сохранит свое ударение?

5 . Ну все ясно — давний пиетет к французам и нелюбовь к англосаксам

6 . Значит, все проблемы с ударением из-за того, что в русском языке оно свободное?

7 . И как же все это запомнить? Никаких правил, никаких закономерностей?

8 . Варианты со́здал — созда́л тоже сюда относятся?

9 . Вы сами себе противоречите! Если ударение чаще в середине слова, почему нельзя говорить прогна́ла?

10 . И что, даже отвратительное «зво́нит» диктуют эти ваши законы языка?

11 . Неужели и «зво́нит» может стать нормой?

12 . Получается, лингвисты спешат узаконить ошибки?

13 . В словарях часто пишут разное! В одном: одновре́менно, в другом одновре́менно и одновреме́нно. Кому верить?

14 . Так в какие словари смотреть?