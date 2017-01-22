Как научиться правильно ставить ударения?
1
Что случилось?
Ничего особенного. Просто в некоторых русских словах иногда не так просто правильно поставить ударение. Творо́г или тво́рог? Жа́люзи или жалюзи́? О́тдал или отда́л? Мы попросили Владимира Пахомова, главного редактора сайта «Грамота.ру» и члена экспертного совета «Тотального диктанта», рассказать, какие правила нужно помнить, чтобы поменьше ошибаться в ударениях. Если вы считаете, что и так все знаете, можете сразу переходить к тесту.
2
Почему ударение вызывает столько вопросов?
Все дело в том, что ударение в русском языке свободное. Есть языки, где оно всегда на одном и том же слоге — такое ударение называют фиксированным. Например, во французском ударение всегда на последнем слоге, в польском — на предпоследнем, в чешском — на первом. А в русском языке может быть на любом. И если человек не знает, как правильно ставить ударение в слове, то по одному только его внешнему облику он не сможет догадаться, куда падает ударение. Именно поэтому нет ни одного носителя русского языка, который хотя бы раз не задумывался, как правильно ставить ударение в том или ином слове.
3
А известно ли, на какой слог ударение падает чаще?
Да, свобода русского ударения — все-таки понятие относительное. Наше ударение, конечно, может быть где угодно, но языковеды отмечают, что оно а) тяготеет к середине слова, не допуская слишком большого количества слогов перед ударным и после ударного и б) в то же время предпочитает размещаться на второй половине слова. Стремление переместить ударение ближе к центру слова лингвисты называют тенденцией к ритмическому равновесию. Чем больше слогов, тем она заметнее: Ста́врополь, но Ставропо́льский край, вы́карабкаться, но выкара́бкивающийся. Именно эта тенденция нередко влияет на изменение места ударения в слове. Например, в XVIII—XIX веках говорили пра́дедовский, о́бщественный, та́инственный, сча́стливый (что логично: пра́дед, о́бщество, та́инство, сча́стье). Но так произносить прилагательные совершенно неудобно, поэтому ударение сместилось: праде́довский, обще́ственный, таи́нственный, счастли́вый.
4
Если в русский язык попадет слово из другого языка, оно сохранит свое ударение?
Вовсе не обязательно. Это, кстати, очень распространенное заблуждение: что иноязычные слова нужно произносить так же, как в языке-источнике. На «Грамоту.ру» не раз приходили вопросы от студентов, которым преподаватели ставили двойки за произношение марке́тинг. Мол, в английском на первом слоге, и мы не имеем права искажать это слово.
Между тем для заимствований из английского языка как раз характерно изменение места ударения. Стоило, например, прийти в русский язык из английского слову но́утбук, как оно почти мгновенно изменило ударение на ноутбу́к. А название сравнительно нового вида спорта скелетон в русском языке точно так же изменило ударение (с первого слога на последний), как когда-то это сделали футбол, хоккей, бобслей.
Сохранить исконное ударение гораздо легче заимствованиям из французского языка: бульо́н, шампиньо́н, мармела́д, жиле́т, пальто́, гардеро́б, брасле́т, жалюзи́ как пришли с ударением на последнем слоге, так и остались. Именно поэтому жа́люзи — ошибка. Мы сохраняем здесь ударение языка-источника.
5
Ну все ясно — давний пиетет к французам и нелюбовь к англосаксам
Дело не в этом. Вспоминаем особенность русского ударения: оно больше любит вторую половину слова. Поэтому, например, слова из польского и французского языков (где ударение соответственно на предпоследнем и последнем слоге) легче входят в русский и гораздо чаще сохраняют исходное ударение. А слова, пришедшие из германских языков, дольше воспринимаются как иноязычные и, пока осваиваются языком, могут потерять исходное ударение. Именно поэтому словари отстаивают жалюзи́, но так легко сдались, зафиксировав марке́тинг.
6
Значит, все проблемы с ударением из-за того, что в русском языке оно свободное?
Не только. То, что русское ударение свободное, — это полбеды. Оно к тому же еще и подвижное: при изменении формы слова может оставаться на месте (флаг — фла́га — фла́ги; знать — зна́ла), а может переходить, например, с основы на окончание (враг — врага́ — враги́; брать — брала́). А может в одних формах оставаться на месте, а в других — убегать (круг — кру́га, но круги́). При этом слова с подвижным и неподвижным ударением могут быть внешне очень похожи. Именно поэтому в русском языке далеко не всегда работают рассуждения типа «Если в слове А ударение на таком-то слоге, то в слове Б оно должно быть на том же слоге». Как отмечает лингвист Н. А. Еськова, «слова с подвижным ударением в русском языке исчисляются сотнями. В процентном отношении это немного, но среди них много чрезвычайно употребительных, поэтому в речи они достаточно заметны». В каждом спорном случае надо смотреть в словарь.
7
И как же все это запомнить? Никаких правил, никаких закономерностей?
Некоторые закономерности все же есть. Например, лингвисты подсчитали, что в русском языке есть 28 глагольных корней с интересной особенностью (именно корней; самих глаголов гораздо больше, чем 28: ряд их представлен многочисленными приставочными образованиями; существует более чем по 20 приставочных глаголов от брать и дать, от 15 до 20 — от лить, пить, рвать и др.). Вот основные глаголы такого типа: брать (также забрать, набрать, перебрать и т. д.), звать (и соответственно: назвать, позвать, отозвать…), взять, вить, врать, гнать, ждать, спать, отдать, жить, лить и др.
А особенность вот какая: у всех таких глаголов в прошедшем времени в форме женского рода ударение переходит на окончание (брала́, спала́, ждала́, назвала́). В остальных формах прошедшего времени ударение остается на корне (бра́ли, зва́ли, жда́ло). Неправильные варианты типа забра́ла, прогна́ла, прожда́ла, перевра́ла встречаются в речи многих людей, в целом хорошо владеющих литературной нормой, и тем не менее они под запретом в грамотной речи. Знание этой закономерности позволит вам избежать таких ошибок.
8
Варианты со́здал — созда́л тоже сюда относятся?
Да, здесь есть еще одна особенность. У многих (не у всех!) приставочных глаголов в этой группе — ударение на приставке (во всех формах, кроме, как мы уже знаем, формы женского рода): о́тдал, о́тдало, о́тдали; со́здал, со́здало, со́здали, также про́лил, до́жил, при́был и т. д. Ударение на корне у них либо не допускается (не рекомендуется говорить прибы́л), либо допускается (отда́л, созда́л, проли́л, дожи́л), но как менее желательный вариант. Вот вам еще одна закономерность. Теперь мы можем построить всю цепочку: со́здал (в образцовой речи) и допустимо созда́л, только создала́, со́здало и допустимо созда́ло, со́здали и допустимо созда́ли.
9
Вы сами себе противоречите! Если ударение чаще в середине слова, почему нельзя говорить прогна́ла?
Мы подводим вас к важной мысли: во многих случаях колебания в ударении возникают не потому, что есть горстка глупых безграмотных людей, которые никак не могут запомнить, как правильно, а потому, что иное ударение могут диктовать внутренние механизмы языка. Ударение может быть незаконным с точки зрения нормативных справочников, но вполне закономерным для самого языка. Так, нелитературный вариант прогна́ла возникает в языке из-за упомянутой выше тенденции к ритмическому равновесию, а не из-за того, что русский язык портят неграмотные маргиналы.
10
И что, даже отвратительное «зво́нит» диктуют эти ваши законы языка?
Представьте себе, да. Звонить входит в довольно обширную группу глаголов, у которых в личных формах ударение переходит с окончания на корень. И очень многие слова этот путь уже прошли. Когда-то говорили вари́т, дари́т, кури́т, кати́т (у Крылова: «Оглянуться не успела, как зима кати́т в глаза»), плати́т, тащи́т и т. д. Сейчас мы говорим ва́рит, да́рит, ку́рит, ка́тит, пла́тит, та́щит и даже не догадываемся, что когда-то было по-другому. Едва ли можно обвинять в безграмотности тех, кто говорит пла́тит. Мы все так говорим; то, что когда-то было ошибкой, стало нормой.
Для самого языка ударение зво́нит ничем не хуже, чем ва́рит, да́рит, пла́тит, хотя этот тезис трудно будет принять читателю-нелингвисту. Просто в этих словах переход ударения произошел давно, а колебание зво́нит — звони́т происходит на наших глазах, именно поэтому мы так болезненно на это реагируем.
К слову, это общая закономерность: изменения в языке пугают людей, потому что им кажется, что ничего подобного никогда не происходило ранее, что прежде незыблемый литературный язык разваливается на их глазах. А лингвисты спокойны, потому что на любое изменение в языке они могут привести десятки аналогичных примеров из истории, показывающих, что русский язык перемалывал и не такое.
11
Неужели и «зво́нит» может стать нормой?
Давно бы стало, если бы не наше отношение к этому варианту. Постоянно вспоминая о нем, когда речь заходит о самых ужасных речевых ошибках (хуже только ложит), называя его «невыносимым», хватаясь за сердце, когда кто-то рядом так произнесет, мы — образованные носители русского языка — убедили друг друга в том, что зво́нит — это кошмар и ужас, что надо любой ценой защитить русский язык от этого варианта. И хотя еще в 1970-е годы лингвисты писали, что запрет ударения зво́нит носит явно искусственный характер, держится этот запрет до сих пор. Ведь чтобы вариант стал допустимым, он должен приниматься большинством грамотных людей, а зво́нит сейчас вызывает отторжение.
Когда падет запрет, сказать сложно. Может быть, зво́нит в словарях увидят наши дети, может быть — внуки, может быть — правнуки. А вот ударение вклю́чит уже вошло в словари как допустимое в разговорной речи, хотя раньше этот вариант запрещался.
12
Получается, лингвисты спешат узаконить ошибки?
Все ровно наоборот: авторы словарей стараются, пока есть возможность, удержать, сохранить старую норму, помогают языку как можно дольше оставаться самим собой, объединять говорящих на нем представителей разных поколений. Иногда языковеды поддерживают старый вариант, даже если в живой речи он уже явно уступает новому.
Например, в словарях до последнего держались ударения фо́льга и подро́стковый, в то время как подавляющее большинство грамотных, образованных людей уже вовсю говорили фольга́ и подростко́вый. Лишь спустя много времени словари сдались, признав, что так можно говорить. А в слове стыдоба все современные издания до сих пор указывают в качестве единственно возможного ударение на о ́— вы часто встречали людей, говорящих стыдо́ба? Поэтому если уж в словаре появляется новый вариант, то это не прихоть языковеда и не его «уступка безграмотным людям», а объективное признание того факта, что норма меняется или уже изменилась.
13
В словарях часто пишут разное! В одном: одновре́менно, в другом одновре́менно и одновреме́нно. Кому верить?
Это не означает, что лингвисты не могут договориться. Просто среди словарей ударений есть особые издания, адресованные работникам радио и телевидения. В них в подавляющем большинстве случаев варианты не даются, даже если в живой речи они возможны. Традиция эта родилась в советские годы: считалось, что ситуации, когда один ведущий говорит одновре́менно, а другой следом за ним одновреме́нно, для эфира недопустимы. Поэтому до сих пор в словарях ударений для работников СМИ выбирается только один вариант, рекомендуемый для эфира. А авторам неспециализированных словарей ничто не мешает показать всю палитру вариантов, существующих в языке.
14
Так в какие словари смотреть?
Вот основные современные словари ударений.
Для сотрудников радио и телевидения:
- Зарва М. В. «Русское словесное ударение» (электронная версия этого словаря есть на портале «Грамота.ру»);
- Штудинер М. А. Словарь трудностей русского языка для работников СМИ. М., 2016.
Для широкого круга читателей:
- Еськова Н. А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамматические формы. М., 2014.
- Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. М., 2012.
- Орфоэпический словарь русского языка / под ред. Н. А. Еськовой. — 10-е изд., испр. и доп. М., 2015.
- Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка. М., 2015.
15
Что еще посоветуете, чтобы не ошибаться в ударениях?
Есть забавные стишки — запоминалки, они помогают запомнить правильное ударение в словах, где очень часто можно допустить ошибку. Постарайтесь их выучить — и вам больше не придется терзаться: как же сказать правильно? Вот горячая десятка запоминалок:
А у нашей Марфы все в полоску ша́рфы!
В огороде баба Фёкла, у нее на грядке свёкла.
Шторы нам не привози, мы закажем жалюзи́.
Срубили ель, сорвали щаве́ль.
Перемыта вся посуда, стали чистыми все блю́да.
Долго ели то́рты — не налезли шорты.
Для строителей в момент привезет шофер цеме́нт.
В чистоте чтоб жил народ, придуман мусоропрово́д.
Ба́рмен поместил в свой блог самый полный катало́г.
Красит стены нам маляр. Полки делает столя́р.
И — бонус:
Фено́мен звони́т по среда́м, приня́в догово́р по года́м. Он о́тдал экспе́ртам эско́рта хода́тайство аэропо́рта.
Владимир Пахомов, главный редактор сайта «Грамота.ру», член экспертного совета «Тотального диктанта»