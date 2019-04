Нейросеть изобрела новый спорт! Рассказываем, как в него играть

AKQA

Дизайн-агентство AKQA представило спидгейт (speedgate) — новый вид спорта, созданный искусственным интеллектом. Нейросеть проанализировала 400 видов спорта и создала новую командную игру со своими правилами, полем и системой подсчета очков. Слоган спидгейта тоже сгенерирован алгоритмом: «face the ball to be the ball to be above the ball» («лицом к мячу, чтобы быть мячом, чтобы быть над мячом»).

Создатели несколько раз протестировали игру на поле и даже предложили управлению по спорту штата Орегон создать лигу по спидгейту. Ее авторы предлагают сыграть в спидгейт всем желающим — для этого они выпустили подробную презентацию с основными правилами.

Вот как выглядит типичный матч в спидгейт AKQA

Поле

Длина поля 55 метров, ширина — 18 метров. Состоит из трех одинаковых круглых площадок, в центре каждой — ворота;

Высота ворот — 1,8 метра, ширина крайних — 3 метра, центральных — 6.

Команда

Играют две команды по шесть человек;

В каждой команде три нападающих (играют на всем поле) и три защитника (играют только на своей половине поля).

Мяч

Играют мячом для регби;

Пасовать можно одной или двумя руками;

Мяч может касаться земли;

Также возможен «дропкик» — рикошет от земли и пинок ногой.

Правила

В игре семь периодов. Кто начинает, решает жребий.

Задача каждой команды — забить гол оппоненту. Пасы через центр передаются только сквозь ворота в середине поля, заходить на круглую площадку между ними нельзя (иначе игрок получит фол). Нападающие должны пробить оборону соперника, переместив мяч через центральные ворота на их половину поля — и там забить гол в ворота команды. Защитники подавляют атаки.

Удачный пас через центральные ворота приносит два очка, отражение паса рикошетом через центральные ворота — три.

Игроку с мячом запрещено двигаться, при этом он должен отдать пас в течение трех секунд.