«Харакири»: группа «Кис-кис» поет Летова на мотив Blur. Послушайте кавер прямо сейчас!

Петербургская панк-группа «Кис-кис» записала кавер на Егора Летова — это песня «Харакири», которая изначально вышла на альбоме «Гражданской обороны» «Так закалялась сталь» 1988 года.

В версии «Кис-кис» стихи Летова наложены на мелодию песни «Song 2» британской группы Blur. «Все совпадения c кавером от группы Lumen — случайность. Мы придумали то же самое, когда нам было по 3 года», — заявили участницы группы.

кис-кис — харакири (трибьют Егору Летову) кис-кис

А вот как «Гражданская оборона» исполняла эту песню на концерте в Москве в декабре 1988 года.

Гражданская оборона — Харакири (Москва, 30.12.1988) Рок-Фан

Кавер от «Кис-кис» станет частью музыкального трибьюта, запланированного на осень 2019 года — к 55-летию со дня рождения Егора Летова. «Медуза» будет партнером этого проекта.

Группа «Кис-кис» недавно выпустила свой дебютный альбом «Юность в стиле панк», а теперь отправляется в гастрольный тур в его поддержку. Посмотреть расписание концертов можно на их странице во «ВКонтакте».