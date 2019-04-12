«Хлеб нужен? Ок, умница». В твиттере показывают типичные переписки с родителями — многие сообщения очень похожи
В твиттере выкладывают сдержанные, но содержательные переписки с родителями — в основном с отцами. Многие папы отвечают на сообщения детей предельно короткими фразами, иногда — стикерами или картинками с зайчиками.
Обсуждение началось с пользовательницы твиттера nastialalamrs. Она опубликовала вот такой скриншот своего общения с отцом-военным:
Внимание! Твиттер «режет» некоторые картинки. Чтобы увидеть полную версию, нажмите на сообщение.
Как выяснилось из комментариев других пользователей, отцы могут быть еще лаконичнее…
… и при этом сентиментальнее!
Иногда родителям хочется поделиться своими наблюдениями.
Отцы (сдержанно) беспокоятся за собственных детей.
Думаете, с матерями другая история? Как бы не так!
Больше историй о родителях и их детях можно услышать в новом подкасте «Медузы» — «Сперва роди». Шоу ведут три беспокойных отца: Владимир Цыбульский, Александр Борзенко и Юрий Сапрыкин.
Цитаты
- «Моя жена решила сделать тест на всякий случай. Я смотрю, а там две полоски. И я такой: ну, значит, сегодня ты не прибухнешь!»
- «Месяц ходил и думал, пойду ли на роды. А потом посмотрел несколько видео на ютьюбе: открыл, включил с утра. И думаю: блин, ничего страшного же нет…»
- «Мы потом поехали в Италию, Рим. Это было просто супер, просто отлично. Ты заходишь в метро с детьми и попадаешь на выставку достижений народного хозяйства — в качестве самого упитанного кочана».