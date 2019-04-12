В твиттере выкладывают сдержанные, но содержательные переписки с родителями — в основном с отцами. Многие папы отвечают на сообщения детей предельно короткими фразами, иногда — стикерами или картинками с зайчиками.

Обсуждение началось с пользовательницы твиттера nastialalamrs. Она опубликовала вот такой скриншот своего общения с отцом-военным:

Внимание! Твиттер «режет» некоторые картинки. Чтобы увидеть полную версию, нажмите на сообщение.

Как выяснилось из комментариев других пользователей, отцы могут быть еще лаконичнее…

… и при этом сентиментальнее!

Иногда родителям хочется поделиться своими наблюдениями.

Отцы (сдержанно) беспокоятся за собственных детей.

Думаете, с матерями другая история? Как бы не так!

Больше историй о родителях и их детях можно услышать в новом подкасте «Медузы» — «Сперва роди». Шоу ведут три беспокойных отца: Владимир Цыбульский, Александр Борзенко и Юрий Сапрыкин.

Цитаты

«Моя жена решила сделать тест на всякий случай. Я смотрю, а там две полоски. И я такой: ну, значит, сегодня ты не прибухнешь!»

«Месяц ходил и думал, пойду ли на роды. А потом посмотрел несколько видео на ютьюбе: открыл, включил с утра. И думаю: блин, ничего страшного же нет…»

«Мы потом поехали в Италию, Рим. Это было просто супер, просто отлично. Ты заходишь в метро с детьми и попадаешь на выставку достижений народного хозяйства — в качестве самого упитанного кочана».