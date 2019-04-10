Ночной дозор вышел на защиту Тауэра. Британские гвардейцы совсем не против

Оркестр Колдстримской гвардии Британской армии отметил скорую премьеру 8 сезона «Игры престолов». Во время смены караула у Лондонского Тауэра к ним присоединились братья Ночного дозора, которые в сериале охраняют Стену.

Joe Pepler / PINPEP / Vida Press

Сначала стражи, как и всегда, сыграли марш «The Standard of St George», а потом внезапно перешли к музыкальной теме «Игры престолов». Под музыку из сериала к гвардейцам вышли члены Ночного дозора. Сперва они показали свое владение мечом, а после преклонили колени.

Matt Alexander / PA / Scanpix / LETA

Репетиция этой сцены заняла у участников два месяца, сообщает издание Secret London. На создание костюмов братства ушло 10 недель.

Sky Atlantic