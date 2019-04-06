Словацкие депутаты ввели многотысячный штраф за пение иностранных гимнов. Оказалось, что некоторые проголосовали, даже не прочитав закон

Депутаты парламента Словакии попросили президента Андрея Киску не подписывать принятые ими же в конце марта поправки в закон о государственных символах. В документе обнаружились ограничения на исполнение чужих гимнов.

Закон, предложенный правой Словацкой национальной партией, был направлен на регулирование использования государственных символов, в том числе в спортивных мероприятиях. Одно из его положений разрешило исполнять гимны других стран на публичных мероприятиях лишь в присутствии их официальных делегаций. За нарушение полагался штраф в семь тысяч евро.

Депутат Жолт Симон отметил, что закон запретит исполнять в Словакии гимн Венгрии, что спровоцирует напряжение между странами. Симон ранее состоял в партии «Мост», которая представляет интересы венгерского меньшинства — около 8% населения страны.

Лидер «Моста» Бела Бугар заявил, что такому запрету «нет места в Европе XXI века» — и признал, что 108 депутатов допустили ошибку и «не заметили» его. Он отметил, что в пояснительной записке запрет не упоминался, и признал, что «законы нужно читать внимательно». Другой член партии Петер Антал предположил, что депутаты, не заметили слово «только», которое и ограничило право исполнять гимны чужих стран.

По словам Бугара, президент ответил на просьбу не подписывать закон, сказав, что и так не собирался этого делать. Андрей Киска, полномочия которого заканчиваются в июне, также призвал депутатов читать законы, за которые они голосуют.

Фото в анонсе: Petr Josek / Reuters / Scanpix / LETA