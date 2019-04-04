Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский предложил действующему президенту Петру Порошенко провести дебаты на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился — и записал ответное видеообращение к оппоненту. «Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко.

В соцсетях дебаты украинских политиков уже сравнили с рэп-баттлом Оксимирона и ST, финалом «Мстителей» и футбольными матчами.