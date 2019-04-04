Хрипел, потел и волновался: рэпер ST 24 часа подряд исполнял свои песни (это новый рекорд)

Рэпер ST попал в «Книгу рекордов России»: музыкант в течение 24 часов в прямом эфире по кругу читал свои треки. Организаторы утверждают, что это самое продолжительное онлайн-выступление в России. Концерт транслировался в его сообщество в ВК.

Степан Пивоварчик

ST регулярно делал небольшие перерывы. К концу выступления он вспотел и сорвал голос, но все равно продолжал читать.

Запись трансляции в ВК набрала более семи миллионов просмотров. Полное видео обещают выложить в сообществе рэпера в ближайшее время.