Как остановить войну? HBO показал новые проморолики к финальному сезону «Игры престолов»

1 апреля HBO опубликовал на своем ютьюб-канале три новых видео: сюжет о том, как делали спецэффекты, и два проморолика.

В первом видео показана Битва у Черноводной, Битва бастардов, полеты драконов и другие сражения.

GameofThrones

Во втором ролике — «Вместе» — Старки, Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер готовятся к финальной битве в Винтерфелле.

GameofThrones

В третьем видео — «Выживание» — Джейме Ланнистер сражается за (скорее всего!) Винтерфелл, Арья бежит по подземелью, а Джон Сноу пытается придумать, как остановить войну.

GameofThrones

Финальный сезон сериала выйдет 14 апреля.