Король и королева Испании прилетели в Аргентину и час просидели в самолете. Для них не могли найти подходящий трап!

Королева Летисия, король Фелипе VI и министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фаури в аэропорту Хорхе Ньюбери, 24 марта 2019 года Mariscal / EPA / Scanpix / LETA

24 марта в Аргентину прилетели король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия. Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса. Там королевскую семью уже ждала официальная делегация во главе с министрами иностранных дел Аргентины и Испании. Но Фелипе VI и Летисия не смогли выйти из самолета — трап, который им подали, оказался слишком низким!

Решение проблемы заняло почти час. Сначала самолет королевской семьи хотели отправить в другой аэропорт Буэнос-Айреса, где используются более высокие трапы. Потом выяснилось, что в аэропорту Хорхе Ньюбери тоже есть подходящий трап; его подают президенту Аргентины Маурисио Макри. Проблема заключалась в том, что трап был заперт в ангаре, который открывается по отпечатку пальцев. Человека, который может его открыть, удалось найти не сразу. В итоге ангар открыли, и Фелипе VI с Летисией спустились на землю.

Mariscal / EPA / Scanpix / LETA