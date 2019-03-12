Погони, танцы и эксцентричный Уилл Смит: посмотрите новый трейлер «Аладдина» Гая Ричи

Студия Disney выпустила трейлер «Аладдина» Гая Ричи. Картина снята по мотивам одноименного мультфильма, выпущенного в 1992 году. В ленте участвуют Уилл Смит (Джинн, обитающий в волшебной лампе), Мена Массуд (Аладдин) и Наоми Скотт (принцесса Жасмин).

Walt Disney Studios

По сюжету, Аладдин пытается завоевать сердце принцессы Жасмин, в которую влюблен визирь Джафар. Чтобы добиться расположения принцессы, визирю нужна волшебная лампа с джинном. Но лампа оказывается у Аладдина.

Российская премьера «Аладдина» намечена на 23 мая.