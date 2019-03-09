Сергей Лазарев представил песню «Scream», с которой поедет на «Евровидение»

Певец Сергей Лазарев представил песню «Scream», с которой он поедет на «Евровидение-2019» в Тель-Авив.

Sergey Lazarev — Scream — Eurovision 2019 (Russia) Сергей Лазарев

Песню написали Филипп Киркоров, американка Шэрон Вон и композитор Димитрис Контопулос.

Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении» во второй раз. В 2016 году он занял на конкурсе третье место.

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