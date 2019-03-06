Это кот Тео из города Ипсвич на востоке Англии. Он гроза соседей.

Тео постоянно что-нибудь ворует. Среди его трофеев — зарядное устройство для телефона, ручки, куклы, рождественские украшения и игрушки других кошек. Хозяйка кота Рэйчел Друэ не раз шутила, что ждет, когда он принесет домой что-то действительно ценное. Этот момент настал — Тео украл деньги.

Недавно владельцы кота переехали в новый дом. Они думали, что Тео оставил свою привычку в прошлом. Но на новом месте он еще больше увлекся и украл пластиковый пакетик с 26 фунтами стерлингов — один из соседей оставил их для молочника.

Внутри пакета лежала записка с адресом, поэтому хозяин кота и супруг Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть деньги владельцу. Эдвардс объяснил, что их кот — хулиган и нарушитель общественного порядка. «Молодой человек улыбнулся, взял деньги и повел себя так, словно подобное происходит постоянно», — рассказала Рейчел Друэ. Ее супруг считает, что это была хорошая возможность познакомить новых соседей с привычками кота.

Британский биолог Роджер Табор, изучающий поведение животных, считает, что коты становятся ворами, если их рано разлучили с матерью. Кошка не успевает научить котенка ловить живую добычу, поэтому во взрослой жизни он начинает охотиться на вещи, связанные с человеком.

Фото в анонсе: Ubermensch Matt / Shutterstock.com