Бельгийский оператор сотовой связи Telenet переснял клип группы Bomfunk MCʼs на песню «Freestyler», вышедшую в 1999 году.

Telenet YUGO

Героиней новой версии стала девушка с дредами — она управляет временем, пространством и прохожими с помощью своего телефона. В римейке, как и в оригинальном клипе, появляется финский рэпер Рэймонд Ибэнкс, бывший участник Bomfunk MCʼs. Он играет незнакомца, после встречи с которым девушка и раскрывает удивительные возможности своего телефона.

В новую версию «Freestyler» вставили множество отсылок к поп-культуре последних лет: драконам из «Игры престолов», мему про скрывающего боль Гарольда и самому залайканному яйцу в мире.

А вот как выглядел оригинальный клип.

BomfunkMCsVEVO