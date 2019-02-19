Christophe Ena / AP / Scanpix / LETA

Французская федерация фехтования признала сражения на световых мечах из «Звездных войн» официальным видом спорта. В качестве оружия используются поликарбонатные копии мечей ситхов и джедаев. Как и в фильмах Джорджа Лукаса, они светятся и издают характерное жужжание при ударах.

TIME

Правила такие: участники сражаются внутри очерченного на полу круга. За попадание по кистям рук присуждают одно очко, в остальную часть руки или по ногам — три очка, а в голову и туловище — пять очков. Побеждает тот, кто первым наберет 15 баллов.

Таким образом в федерации хотят привлечь к соревнованиям подростков, которые мало занимаются спортом.

Christophe Ena / AP / Scanpix / LETA