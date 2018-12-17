Александр Кравченко — художник по спецэффектам из Иркутска. Свои работы он выкладывает на видеохостинг Vimeo. Обычно там оказываются ролики с разрушенными зданиями или перерисованными задниками. Например, с помощью компьютерной графики Кравченко превращает обычные (на вид — иркутские!) заросли в зловещий дремучий лес, похожий на тот, по которому путешествовали герои «Властелина колец».

Alexander Kravchenko

В одном из последних роликов Кравченко использовал кадры прогулки по парку с ребенком. Благодаря наложенным им спецэффектам обычное видео стало напоминать трейлер фантастического боевика. В нем ребенок убегает от шара для сноса домов и уклоняется от лазерных выстрелов.

Ролик Кравченко заметили англоязычные пользователи — и выложили его на Reddit и в соцсети с подписью «Когда твой отец — художник по спецэффектам».

Кравченко — не единственный специалист по спецэффектам, который использует детей в своих работах. Например, вот в этом ролике пол — это действительно лава, а ребенок — ситх, размахивающий световым мечом!

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